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Центр Красноярска перекроют из‐за ремонта дорог
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Центр Красноярска перекроют из‐за ремонта дорог 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярске перекроют центр города из‐за капитального ремонта нескольких улиц. Об этом сообщил сайт Dела.ru.
Источник фото: Dела.ru.
Ремонтные работы пройдут на улице Ленина. Из-за этого перекроют улицу Белинского (на участке от улицы Дубенского до моста через реку Качу), улицу Парижской Коммуны (там организуют односторонние движение от проспекта Мира до улицы Ленина), улицу Горького (от проспекта Мира до улицы Ленина), на Декабристов также организуют одностороннее движение (от улицы Красной Армии до Карла Маркса).
Дороги закроют на ремонт с 00:00 11 июля до 6:00 23 июля.
В Красноярске объявили результаты второго аукциона по благоустройству проспекта Мира. Одним из нововведений, которые появятся на этом участке, будут умные остановки. Также планируется установить бетонные бордюры, высадить растения, уложить тротуарную плитку трех видов, сделать новые лотки для отвода воды к «ливневке».
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