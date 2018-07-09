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Мослекторий покажет, как архитектор дает профессиональную оценку современному метро
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Мослекторий покажет, как архитектор дает профессиональную оценку современному метро 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
16 июля в «Заповедном посольстве» парка «Зарядье» состоится лекция проекта «Мослекторий». Тема новой встречи — «Современная архитектура».
Перед гостями выступит Александр Змеул, главный редактор интернет-издания об архитектуре Archspeech, кандидат исторических наук, исследователь архитектуры метро. Александр — соавтор книг «Еще раз про метро» и «Скрытый урбанизм. Архитектура и дизайн московского метро 1935-2015». Также исследователь является членом жюри Международного конкурса на разработку архитектурного облика станций Московского метрополитена «Шереметьевская», «Ржевская» и «Стромынка».
Прямую трансляцию смотрите 16 июля в 19:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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