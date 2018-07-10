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Около 24 тысяч дворов благоустроят в Москве за пять лет
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Около 24 тысяч дворов благоустроят в Москве за пять лет 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В ближайшие пять лет в Москве проведут благоустройство порядка 24 тысяч дворов, чтобы создать комфортные условия для горожан, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«За последние восемь лет в Москве в кратчайшие сроки созданы комфортные городские пространства. По новым стандартам в течение ближайших пяти лет должны обновиться почти 24 тысячи дворов», — сказал Бирюков в эфире Радио «Комсомольская правда».
Он подчеркнул, что вложения в благоустройство быстро окупаются. На отремонтированных улицах посещаемость торговых точек выросла примерно на четверть.
«Цена недвижимости, в том числе жилья, выросла на 6-7%. В начале 2008 года на этих улицах находилось 12,5-15% свободных коммерческих площадей. А сегодня их уже только 3,5%», — добавил Бирюков.
По его словам, в этом году в городе также обновят 82 парка, площадь благоустройства превысит 1460 гектаров.
«До 1 августа приведем в порядок участок площадью 30 гектаров около главного входа ВДНХ и 17 фонтанов на самой выставке. В этом году новые пешеходные зоны появятся около метро «Улица 1905 года», в кварталах рядом со Спасоглинищевским переулком. В парке Горького откроется дополнительный вход с Ленинского проспекта», — рассказал заммэра.
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