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Режим работы станции метро «Багратионовская» изменится с 16 июля
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Режим работы станции метро «Багратионовская» изменится с 16 июля 

РИАМО 1 час назад
С 16 июля до 16 октября изменится режим работы станции метро Москвы «Багратионовская», ее западный вестибюль откроется после реконструкции, а восточный — закроется на ремонт, для продолжения реконструкции изменится и режим работы платформы, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.
«Поезда модели «Русич», следующие в центр, не будут открывать двери первых двух вагонов для посадки и высадки пассажиров. Новые поезда «Москва», следующие в ту же сторону, не будут открывать двери первых трех вагонов», — отмечается в материале.
Поезда модели «Русич», следующие из центра, не будут открывать двери последних двух вагонов для посадки и высадки пассажиров. Новые поезда «Москва» следующие в ту же сторону, не будут открывать двери последних трех вагонов. Разница в количестве открываемых дверей в поездах «Русич» и «Москва» на станции «Багратионовская» связана с неодинаковой длиной вагонов. При этом пассажирам поездов нового поколения будет комфортнее за счет сквозного прохода через весь состав.
Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена будут дежурить на станциях «Багратионовская» и «Фили». Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.
«Приносим извинения за временные неудобства и просим быть внимательными при планировании поездок. Актуальный график ремонтных работ на станциях метро размещен на официальном сайте метрополитена», — заключается в материале.
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