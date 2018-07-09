Мировой рекорд стройки метро

Разгрузить дороги и сделать общественный транспорт комфортным для пассажиров стремится Москва . Главный акцент власти делают на развитии метро.

Сегодня по темпам строительства Москва является мировым лидером. На развитие транспортной инфраструктуры направляются солидные средства. Задача — довести в ближайшие годы доступность городского метро для 95 процентов москвичей.

План перевыполнен

С каждым годом увеличивается загруженность магистралей столицы. Чтобы попасть из одного конца мегаполиса в другой, в будни зачастую требуется 2–3 часа. Единственный способ сократить время в пути — спуститься в метро.

В 2011 году мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об увеличении сети метро на 30 процентов.

— Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что за прошедшие годы мы перевыполнили этот план, — отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин . — Построено свыше 120 километров линий метро и Московского центрального кольца, открыты 64 станции.

В 37 столичных районов метро уже пришло. Например, на Ходынское Поле, где сосредоточено большое количество спортивных объектов. Станция «ЦСКА» появилась в составе нового кольца городской подземки.

— Для нас очень важно, что открылась станция метро «ЦСКА», — говорит гимнастка, заслуженный мастер спорта России , первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина . — За это можно отдельно поблагодарить мэра Сергея Собянина, его команду, строителей и работников метро. Открытая станция «ЦСКА» упрощает путь горожанам до спортивных объектов в этом районе.

«Алма-Атинская», «Пятницкое шоссе», «Лермонтовский проспект», «Спартак» , «Деловой центр», «Парк Победы», «Битцев ский парк » и другие, в списке за семь лет — больше 30 станций подземки. Среди них и те, которые пришли в Новую Москву.

Задел на будущее

Останавливаться на достигнутом город не собирается. В этом году Люблинско-Дмитровская линия продлена до станции «Селигерская». Осенью метро придет в Солнцево, Ново-Переделкино, Рассказовку и другие районы города.

— Мы создали большой задел. С начала года сдали восемь станций метро, планируем до конца этого года довести их число до 24, — говорит Марат Хуснуллин. — 2018-й можно назвать «годом метро». Всего планируется построить порядка 50 километров путей и три депо.

По словам главы Стройкомплекса, сейчас в городе работают свыше 30 тоннелепроходческих щитов.

— Мэр Москвы принял решение о программе развития метро до 2025 года включительно. Поэтому мы рассчитываем в ближайшие годы стабильно проектировать и строить. Практически 95 процентов территории города будет охвачено сетью метрополитена, — добавил заместитель мэра.

Создан задел, обеспечивающий строительство 169 километров линий, 74 станций и девяти депо метрополитена. Только в Троицком и Новомосковском округах построят порядка 20 станций метро. Протяженность городской подземки в Новой Москве увеличится на 70 километров.

— До конца года строители возведут четыре станции красной ветки: «Прокшино», «Ольховая», «Филатов луг» и «Столбово», — говорит руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин . В перспективе на базе «Столбово» построят крупный транспортно-пересадочный узел. Он объединит Сокольническую и новую линию метро, которая пройдет от Московского центрального кольца.

Как рассказал Владимир Жидкин, новая ветка возьмет начало от «Севастопольского проспекта», к Большому кольцу построят еще две станции и соединят с «Улицей Новаторов». Этот отрезок планируют возвести в 2022 году. От «Улицы Новаторов» линия пройдет до станции «Славянский мир», далее — до «Столбово».

— В настоящее время задействовано порядка 50 тысяч строителей. По темпам строительства метро мы конкурируем только с китайскими компаниями, — добавил Марат Хуснуллин.

СПРАВКА

В адресной инвестиционной программе запланировано финансирование строительства станций на ближайшие три года. До конца года заработает участок Калининско-Солнцевской линии от «Раменок» до «Рассказовки», откроется «Нижняя Масловка» на Большой кольцевой. В 2019-м планируется открыть 15 станций, в том числе новую ветку — Кожуховскую. В 2020-м будут поэтапно запущены четыре участка Большой кольцевой линии. Кроме того, в эти годы заработают электродепо «Солнцево», «Руднево», расширят электродепо «Владыкино».