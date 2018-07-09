Мировой рекорд стройки метро 

Разгрузить дороги и сделать общественный транспорт комфортным для пассажиров стремится Москва. Главный акцент власти делают на развитии метро.
Сегодня по темпам строительства Москва является мировым лидером. На развитие транспортной инфраструктуры направляются солидные средства. Задача — довести в ближайшие годы доступность городского метро для 95 процентов москвичей.
План перевыполнен
С каждым годом увеличивается загруженность магистралей столицы. Чтобы попасть из одного конца мегаполиса в другой, в будни зачастую требуется 2–3 часа. Единственный способ сократить время в пути — спуститься в метро.
В 2011 году мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об увеличении сети метро на 30 процентов.
— Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что за прошедшие годы мы перевыполнили этот план, — отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. — Построено свыше 120 километров линий метро и Московского центрального кольца, открыты 64 станции.
В 37 столичных районов метро уже пришло. Например, на Ходынское Поле, где сосредоточено большое количество спортивных объектов. Станция «ЦСКА» появилась в составе нового кольца городской подземки.
— Для нас очень важно, что открылась станция метро «ЦСКА», — говорит гимнастка, заслуженный мастер спорта России, первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина. — За это можно отдельно поблагодарить мэра Сергея Собянина, его команду, строителей и работников метро. Открытая станция «ЦСКА» упрощает путь горожанам до спортивных объектов в этом районе.
«Алма-Атинская», «Пятницкое шоссе», «Лермонтовский проспект», «Спартак», «Деловой центр», «Парк Победы», «Битцев ский парк » и другие, в списке за семь лет — больше 30 станций подземки. Среди них и те, которые пришли в Новую Москву.
Задел на будущее
Останавливаться на достигнутом город не собирается. В этом году Люблинско-Дмитровская линия продлена до станции «Селигерская». Осенью метро придет в Солнцево, Ново-Переделкино, Рассказовку и другие районы города.
— Мы создали большой задел. С начала года сдали восемь станций метро, планируем до конца этого года довести их число до 24, — говорит Марат Хуснуллин. — 2018-й можно назвать «годом метро». Всего планируется построить порядка 50 километров путей и три депо.
По словам главы Стройкомплекса, сейчас в городе работают свыше 30 тоннелепроходческих щитов.
— Мэр Москвы принял решение о программе развития метро до 2025 года включительно. Поэтому мы рассчитываем в ближайшие годы стабильно проектировать и строить. Практически 95 процентов территории города будет охвачено сетью метрополитена, — добавил заместитель мэра.
Создан задел, обеспечивающий строительство 169 километров линий, 74 станций и девяти депо метрополитена. Только в Троицком и Новомосковском округах построят порядка 20 станций метро. Протяженность городской подземки в Новой Москве увеличится на 70 километров.
— До конца года строители возведут четыре станции красной ветки: «Прокшино», «Ольховая», «Филатов луг» и «Столбово», — говорит руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. В перспективе на базе «Столбово» построят крупный транспортно-пересадочный узел. Он объединит Сокольническую и новую линию метро, которая пройдет от Московского центрального кольца.
Как рассказал Владимир Жидкин, новая ветка возьмет начало от «Севастопольского проспекта», к Большому кольцу построят еще две станции и соединят с «Улицей Новаторов». Этот отрезок планируют возвести в 2022 году. От «Улицы Новаторов» линия пройдет до станции «Славянский мир», далее — до «Столбово».
— В настоящее время задействовано порядка 50 тысяч строителей. По темпам строительства метро мы конкурируем только с китайскими компаниями, — добавил Марат Хуснуллин.
СПРАВКА
В адресной инвестиционной программе запланировано финансирование строительства станций на ближайшие три года. До конца года заработает участок Калининско-Солнцевской линии от «Раменок» до «Рассказовки», откроется «Нижняя Масловка» на Большой кольцевой. В 2019-м планируется открыть 15 станций, в том числе новую ветку — Кожуховскую. В 2020-м будут поэтапно запущены четыре участка Большой кольцевой линии. Кроме того, в эти годы заработают электродепо «Солнцево», «Руднево», расширят электродепо «Владыкино».