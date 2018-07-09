Строительство надземного перехода через проспект Мира возле станции МЦК «Ростокино» завершат в декабре

Строительство пешеходного надземного перехода через проспект Мира возле станции Московского центрального кольца (МЦК) «Ростокино» планируют завершить в декабре 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Северо-Восточного административного округа.

«Переход расположится в районе домов 202а-220а по проспекту Мира. Перейти по нему можно со станции МЦК «Ростокино» на нечетную сторону проспекта Мира. Работы по сооружению начались весной. Завершить их планируется в декабре», — приводятся в сообщении слова начальника отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства управы района Ростокино Алексея Кологривова.

Напоминается, что пешеходный переход будет белого цвета с синими вставками. Его длина составит 85 м, переход оборудуют пандусами для инвалидов.