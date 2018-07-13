Москвичам запретили купание в трех зонах отдыха

Роспотребнадзор временно запретил купание в трех зонах отдыха Москвы

Управление Роспотребнадзора по Москве временно запретило купание в зонах отдыха «Белое озеро» (ВАО), «Тропарево» (ЮЗАО), «Левобережный» (САО). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Управлением проводится работа по контролю за зонами отдыха в летний сезон 2018 г. на соответствие их требованиям санитарного законодательства.

«На территории города расположено 11 зон отдыха с купанием. В настоящее время открыты для купания шесть зон отдыха: озеро «Черное» (Зеленоград), Большой городской пруд (Зеленоград), Школьное озеро (Зеленоград), Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 (СЗАО); Мещерское (ЗАО). Зоны отдыха «Белое озеро» (ВАО), «Тропарево» (ЮЗАО), «Левобережный» (САО) — купание временно запрещено из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям до получения повторных удовлетворительных результатов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пляжный комплекс «Бич-Клаб» на севере города находится на реконструкции. Еще одна зона отдыха — Большой Садовый пруд в САО — на надзоре федерального медико-биологического агентства

Также в городе приняты в эксплуатацию и функционируют 42 зоны отдыха без купания, еще шесть на реконструкции — Екатерининский пруд (ЦАО), Джамгаровский пруд (СВАО), пруды №3-6 на территории ВДНХ (СВАО), Долгие (Виноградовские) пруды №1, 2 (СВАО), Лазоревые пруды №1, 2 (СВАО), Терлецкая дубрава (ВАО).