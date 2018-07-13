Ещё
Москвичам запретили купание в трех зонах отдыха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор временно запретил купание в трех зонах отдыха Москвы 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Управление Роспотребнадзора по Москве временно запретило купание в зонах отдыха «Белое озеро» (ВАО), «Тропарево» (ЮЗАО), «Левобережный» (САО). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Управлением проводится работа по контролю за зонами отдыха в летний сезон 2018 г. на соответствие их требованиям санитарного законодательства.
«На территории города расположено 11 зон отдыха с купанием. В настоящее время открыты для купания шесть зон отдыха: озеро «Черное» (Зеленоград), Большой городской пруд (Зеленоград), Школьное озеро (Зеленоград), Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 (СЗАО); Мещерское (ЗАО). Зоны отдыха «Белое озеро» (ВАО), «Тропарево» (ЮЗАО), «Левобережный» (САО) — купание временно запрещено из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям до получения повторных удовлетворительных результатов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пляжный комплекс «Бич-Клаб» на севере города находится на реконструкции. Еще одна зона отдыха — Большой Садовый пруд в САО — на надзоре федерального медико-биологического агентства.
Также в городе приняты в эксплуатацию и функционируют 42 зоны отдыха без купания, еще шесть на реконструкции — Екатерининский пруд (ЦАО), Джамгаровский пруд (СВАО), пруды №3-6 на территории ВДНХ (СВАО), Долгие (Виноградовские) пруды №1, 2 (СВАО), Лазоревые пруды №1, 2 (СВАО), Терлецкая дубрава (ВАО).
Агентство «Москва»: последние новости
Станцию «Беломорская» Замоскворецкой линии метро могут открыть в декабре С.Собянин: Аспиранты с 1 сентября получат льготы на проезд в общественном транспорте Москвы Более 40 компенсационных автобусов перевезут пассажиров на время закрытия участка Филевской линии метро
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место32
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»210
В СССР за такое убивали146
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина332
Путевки в Турцию отдают почти даром91
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение