Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ возглавил рейтинг городских новинок

МОСКВА , 9 июл — РИА Новости . Центр «Космонавтика и авиация» в павильоне ВДНХ в Москве стал первым в рейтинге топ-5 городских новинок, выбранных москвичами в проекте «Активный гражданин», сообщили в пресс-службе выставки в понедельник.

"По итогам второго квартала 2018 года «Активный гражданин» опубликовал топ-5 городских новинок, за которые проголосовало большинство москвичей — участников проекта. Первые места в рейтинге поделили открывшийся после реставрации центр «Космонавтика и авиация» в павильоне №34 «Космос» и отремонтированный вестибюль станции метро «Спортивная», — говорится в сообщении.

Центр «Космонавтика и авиация» получил 4,83 балла из 5. Концепцию экспозиции ранее определили москвичи, проголосовав в проекте «Активный гражданин». Всего центр оценили 145 632 человека.

"Столько же баллов получила новость о завершении ремонта северного вестибюля станции метро «Спортивная». На третьем месте оказалась новость об открытии центра лучевой диагностики в Первой градской больнице, это нововведение набрало 4,82 балла. Столько же набрала новость о запуске поезда «Москва» на Калужско-Рижской линии. Завершила рейтинг с 4,81 балла новинка в транспортной сфере о сокращении времени ожидания поездов на Кольцевой линии", — уточнили в ВДНХ.

Проект «Активный гражданин» создан как площадка для проведения среди различных групп москвичей голосований в электронной форме по вопросам городского развития. В настоящее время проект насчитывает более 2 миллиона участников. За четыре года его работы проведено более 3600 голосований, реализовано около 1900 решений.