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Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ стал лидером рейтинга городских новинок
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Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ стал лидером рейтинга городских новинок 

Авторадио 36 минут назад
Фото: Москва24
Центр «Космонавтика и авиация» в павильоне ВДНХ в Москве возглавил рейтинг городских новинок по версии жителей столицы. По итогам второго квартала 2018 года за него проголосовало наибольшее количество пользователей портала «Активный гражданин», объект получил наивысшую оценку — 4,83 балла из 5. Напомним, Центр «Космонавтика и авиация» был открыт Владимиром Путиным и Сергеем Собяниным 12 апреля этого года. В экспозицию центра вошли уникальные образцы космической техники и документы, никогда ранее не выставлявшиеся в музейном пространстве. Отметим, что 20 июня в центре открылась документальная выставка, посвященная истории и архитектуре павильона «Космос». Гости могут увидеть несколько сотен уникальных рисунков, чертежей и фотографий.
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