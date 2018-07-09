Дополнительные электрички пустят на Казанском направлении МЖД с 14 июля

«С 14 июля для удобства пассажиров Московская железная дорога по заявке компании-перевозчика АО «Центральная ППК» назначила дополнительные пригородные поезда на Казанском направлении МЖД», — говорится в сообщении.

Ежедневно начнут курсировать пригородные поезда №6222 Москва — Егорьевск (отправлением из Москвы в 06:47) и №6859 Шатура — Москва (со станции «Шатура» в 20:13).

Кроме того, по рабочим дням в рейсы будет выходить электропоезд №6905 Шатура — Куровская (со станции «Шатура» в 21:47), а по выходным — электричка №6868 Москва — Куровская (из Москвы в 23:15).

Дополнительные пригородные поезда улучшат транспортную связь между населенными пунктами, через которые проходят маршруты электричек. Это повысит транспортную мобильность населения.