Облицовку станции метро «ЦСКА» восстановят осенью

Текущий ремонт станции БКЛ «ЦСКА» будет проведен в конце сентября: специалисты восстановят облицовку стен. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.

Ранее о проблеме на портал «Наш город» сообщила жительница Хорошевки. Официальный ответ был дан в установленный срок.

«Ориентировочный срок устранения нарушения — 30 сентября текущего года (с учетом получения разрешения на проведение работ внутри станции метрополитена, а также сроков поставки материалов и проведения монтажных работ). На безопасность движения пассажиров данное нарушение не влияет», — ответил в сообщении Бочкарев.

Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативного взаимодействия жителей столицы с органами исполнительной власти. Сообщение можно оставить после несложной процедуры регистрации. (е