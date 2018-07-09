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Облицовку станции метро «ЦСКА» восстановят осенью
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Облицовку станции метро «ЦСКА» восстановят осенью 

Управа района Хорошевский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Текущий ремонт станции БКЛ «ЦСКА» будет проведен в конце сентября: специалисты восстановят облицовку стен. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.
Ранее о проблеме на портал «Наш город» сообщила жительница Хорошевки. Официальный ответ был дан в установленный срок.
«Ориентировочный срок устранения нарушения — 30 сентября текущего года (с учетом получения разрешения на проведение работ внутри станции метрополитена, а также сроков поставки материалов и проведения монтажных работ). На безопасность движения пассажиров данное нарушение не влияет», — ответил в сообщении Бочкарев.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативного взаимодействия жителей столицы с органами исполнительной власти. Сообщение можно оставить после несложной процедуры регистрации. (е
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