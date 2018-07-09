Девять автобусных маршрутов изменились в Москве после запуска нового участка Северо-Западной хорды

Трассы следования автобусов девяти маршрутов изменились после запуска нового участка Северо-Западной хорды, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«После запуска нового участка Северо-Западной хорды на участке от Можайского шоссе до ул. Боженко изменены автобусные маршруты №16, 45, 180, 198, 609, 732, 794, 825, 840», — говорится в сообщении.

Уточняется, что автобусы №16 теперь следуют к 66-му кварталу Кунцева: вместо ул. Запорожская и ул. Толбухина по ул. Кубинка и ул. Маршала Неделина; автобусы №45, 180, 198, 840 — к 66-му кварталу Кунцева: вместо ул. Толбухина по ул. Кубинка и ул. Маршала Неделина; №609 — от ул. Беловежская: вместо ул. Толбухина и ул. Запорожская по ул. Кубинка; №732 — от Крылатского: по ул. Боженко, далее по новому путепроводу на ул. Маршала Неделина, затем по ул. Толбухина и ул. Запорожская.

«Автобусы №794 при следовании к Немчиновке будут ехать вместо разворота в районе ул. Кубинка — по новому путепроводу и ул. Горбунова, автобусы №825 при следовании к метро «Молодежная» — вместо ул. Толбухина и ул. Запорожская по Можайскому шоссе и ул. Кубинка; при следовании к ул. Беловежская: по ул. Боженко, далее по новому путепроводу на ул. Маршала Неделина, затем по ул. Толбухина», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что для автобусов №16, 45, 180, 198, 840 при следовании к 66-му кварталу Кунцева организована новая остановка «Улица Маршала Неделина» по нечетной стороне ул. Маршала Неделина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия движения по двум новым эстакадам на участке Северо-Западной хорды от Рублевского до Можайского шоссе объявил о завершении формирования улично-дорожной сети Северо-Западной хорды. Протяженность первой эстакады составляет 1,39 км, второй — 80 м. В рамках строительства дорог была проведена реконструкция ул. Кубинка, ул. Толбухина, ул. Горбунова, ул. Боженко, ул. Крылатская, построены новые подземные и надземные пешеходные переходы.

Северо-Западная хорда пройдет через северные и южные районы Москвы от Дмитровского шоссе до Мичуринского проспекта и соединит крупные магистрали: Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе. Это позволит разгрузить Третье транспортное кольцо, МКАД, Садовое кольцо, Ленинградское, Волоколамское шоссе и ряд других магистралей.

Ранее, 2 июля, мэр Москвы открыл движение по новому Крылатском мосту, который входит в участок Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе.