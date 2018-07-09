В Москве проведут торги по трем объектам недвижимости

Аукционы по аренде трех нежилых объектов объявил столичный департамент по конкурентной политике. Они располагаются в Гагаринском районе, Южном и Северном Бутове.

В жилом доме в 15 минутах от метро «Университет» в аренду сдается помещение площадью 89 кв. м. Стартовая цена 1 кв. м — 1 тысяча рублей в год. Документация

В десяти минутах от метро «Бульвар Дмитрия Донского» предлагается в аренду нежилое помещение в жилом доме площадью 45 кв. м. Стартовая цена 1 кв. м — 4,5 тысячи рублей в год. Документация

В жилом доме в десяти минутах от метро «Улица Скобелевская» сдается нежилой объект площадью 103 кв. м. Стартовая цена 1 кв. м — 4,5 тысячи рублей в год. Документация

Заявки на участие в торгах принимаются до 13 сентября.