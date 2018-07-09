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«Домодедовская» и «Орехово» будут работать до трех часов ночи
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«Домодедовская» и «Орехово» будут работать до трех часов ночи 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 3 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Станции метро «Домодедовская» и «Орехово» продлят свой рабочий день до трех часов ночи. Однако такие изменения будут действовать только 11 июля в связи с проведением одного из основных матчем Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Так, 11 числа на московском стадионе «Лужники» в 21:00 пройдет полуфинал главного спортивного соревнования года.
По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, новые правила работы столичного метрополитена связаны с тем, что все больше москвичей и гостей города смотрят игры на стадионах, фанзонах, в гостях или барах. Чтобы они добрались до дома без особых проблем, правительство Москвы решило продлить работу станций метро и МЦК.
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