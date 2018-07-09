«Домодедовская» и «Орехово» будут работать до трех часов ночи

Станции метро «Домодедовская» и «Орехово» продлят свой рабочий день до трех часов ночи. Однако такие изменения будут действовать только 11 июля в связи с проведением одного из основных матчем Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Так, 11 числа на московском стадионе «Лужники» в 21:00 пройдет полуфинал главного спортивного соревнования года.