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На Филевской линии будут курсировать поезда «Москва»
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На Филевской линии метро будут курсировать 7 поездов «Москва» до конца июля 

Москва24 4 часа назад
Фото: Москва24
На Филевской линии московского метрополитена будут ездить семь новых поездов "Москва" до конца июля. Еще три поезда начнут курсировать в ближайшее время, сообщил первый заместитель руководителя Московского метрополитена — начальник Дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, передает Агентство "Москва".
"До конца 2018 года мы планируем полностью оснастить Филевскую линию новым составом — всего их будет 27 единиц. С начала 2019 года на линии будут только новые поезда", — сказал он.
По его словам, на Филевской линии вводится в эксплуатацию четвертый подвижной модифицированный состав типа "Москва". Его отличие в том, что в головных вагонах находятся поперечные сидения, чтобы был удобный обзор для пассажиров. Вагоны оснащены кнопками, чтобы пассажиры могли сами открывать двери.
Дощатов отметил, что в вагонах представлена новая версия мониторов над дверьми.
Ранее Дощатов сообщал, что обновление вентиляции московского метрополитена завершится до конца 2020 года. Рабочим предстоит обновить еще 171 агрегат в 95 шахтах подземки. Замена систем вентиляции проводится с 2004 года. За 14 лет обновлено 517 вентиляторов в 270 шахтах метро.
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