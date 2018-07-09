Проекты трех ТПУ в ЮВАО реализуют на торгах в 2018-2019 годах

Проекты двух транспортно-пересадочных узлов на территории ЮВАО были реализованы на городских торгах.

Это касается ТПУ «Лефортово» и «Люблино». Всего же в столице город реализовал на торгах проекты 14 ТПУ, в результате чего в бюджет поступило 1,7 миллиардов рублей.

В ЮВАО в ближайшие месяцы планируется также выставить на торги ТПУ «Некрасовка», а в 2019 году еще два — «Рязанская» и «Лермонтовский проспект». Это будут крупные ТПУ с большим пассажиропотоком и возможностью строительства там торговой недвижимости. Их возведут на базе станций строящейся сейчас Кожуховской ветки столичного метрополитена.

ТПУ возводят в городе для обеспечения пассажирам комфортной пересадки с одного вида транспорта на другой. Всего в рамках программы комплексного развития общественного транспорта планируется создать 252 ТПУ, большая часть из которых (147) будут капитальными.