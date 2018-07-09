Мосгосстройнадзор проверит ход работ на Калининско-Солнцевской и Большой Кольцевой линиях метро

Эксперты проверят качество работ на строительстве Калининско-Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

«Мосгосстройнадзор совместно с представителями Центра экспертиз («ЦЭИИС») проверит качество работ на строительстве Калининско-Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро. На Солнцевской ветке проверят участок от станции «Раменки» до станции «Озерная площадь». На вводимых в эксплуатацию станциях, в частности, проверят строительные материалы, используемые для отделки стен и потолков, а также теплоизоляционные материалы на предмет пожарной безопасности. Кроме того, проверят устройство внутреннего противопожарного водопровода, работу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, огнезащиту воздуховодов», — приводятся в сообщении слова председателя комитета Олега Антосенко

Также проверки пройдут на строительстве электродепо «Солнцево» на ул. Родниковая, участках Большой кольцевой линии от станции «Нижняя Масловка» до станции «Авиамоторная» (участок от ст. «Авиамоторная» до камеры съездов) и от станции «Проспект Вернадского» до станции «Можайская» (подготовка территории для строительства станции «Аминьевское шоссе»).

Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз проверит 37 объектов строительства, выполнит 263 исследования. Среди проверяемых объектов: дошкольное образовательное учреждение в мкр-не 16 района Крюково, детский сад на 220 мест на ул. Речников, вл. 7/5, многофункциональный общественный центр шаговой доступности «Ангара» на Чонгарском бульваре, вл. 7, здание посольства государства Малайзия Москве на ул. Мосфильмовская, вл. 50, гостиница на ул. Староалексеевская, вл. 24, стр. 1-7, культурно-досуговый и социально-общественный центр на ул. Норильская, вл. 36, спорткомплекс с катком для ГБУ «ФСО „Хоккей Москвы“ в Чертаново Центральном на ул. Красного маяка, вл. 13А (напротив), корп. 2, а также новостройка по программе реновации жилого фонда на ул. Долгопрудная, д. 12 в Дмитровском районе столицы. и др.