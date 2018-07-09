У метро «Котельники» появится парковка

Улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру в микрорайоне Жулебино попросили мэра Москвы Сергея Собянина местные жители на прошедшей встрече. В частности житель района Выхино-Жулебино Александр Меньшов интересовался возможностью организовать парковку.

— У меня к Вам огромная просьба: рассмотреть возможность создания парковки под Рязанской эстакадой недалеко от метро «Котельники», — обратился к мэру Александр Меньшов. — В нашем микрорайоне довольно много машин, мест для парковки не хватает. На Новорязанском шоссе есть пустующая площадка, которую можно приспособить для этих целей.

Сергей Собянин адресовал этот вопрос специалистам Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, которые ответили, что данная территория уже передана в распоряжение Московского метрополитена для создания перехватывающей парковки на 60 машиномест. Предположительное время ввода — IV квартал 2018 года.

За последние годы в столице сделано многое для улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры, при этом планы по ее развитию продолжают реализовывать. Основная цель, как подчеркнул градоначальник, — обеспечить проезд по Москве, минуя центр города.