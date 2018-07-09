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Жара принесёт в Москву бурю
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Жара принесёт в Москву бурю 

News.ru 2 часа назад
В ближайшее время в Москве и Подмосковье вновь установится жаркая летняя погода, которая принесёт кратковременные дожди с грозами.
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