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Собянин пригласил москвичей на День московского транспорта
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Собянин пригласил москвичей на День московского транспорта 

Авторадио 8 часов назад
Фото: MosDay.ru
Его отметят 13 и 14 июля. По оценкам, в праздновании будут участвовать 100 тысяч человек. В субботу в столице для всех желающих откроются автобусные парки, трамвайные депо и центр ЦОДД. Чтобы попасть на экскурсии, нужно предварительно записаться. На площадках в парках выступят артисты проекта «Музыка в метро», начнут работать мастерские, где будут чеканить памятные монеты с логотипом праздника. В парках «Музеон», «Сокольники» и «Красная Пресня» запустят фотовыставки на транспортную тематику. Одной из самых зрелищных площадок станет ВДНХ, где покажут экстрим–шоу и выставку моделей транспорта различных эпох. В Парке Победы на Поклонной Горе будут бесплатно раздавать мороженное и пройдут танцевальные баттлы.
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