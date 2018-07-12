Собянин пригласил москвичей на День московского транспорта

Его отметят 13 и 14 июля. По оценкам, в праздновании будут участвовать 100 тысяч человек. В субботу в столице для всех желающих откроются автобусные парки, трамвайные депо и центр ЦОДД. Чтобы попасть на экскурсии, нужно предварительно записаться. На площадках в парках выступят артисты проекта «Музыка в метро», начнут работать мастерские, где будут чеканить памятные монеты с логотипом праздника. В парках «Музеон», «Сокольники» и «Красная Пресня» запустят фотовыставки на транспортную тематику. Одной из самых зрелищных площадок станет ВДНХ, где покажут экстрим–шоу и выставку моделей транспорта различных эпох. В Парке Победы на Поклонной Горе будут бесплатно раздавать мороженное и пройдут танцевальные баттлы.