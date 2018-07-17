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Москва будет развивать беспилотный транспорт
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С. Собянин: Москва будет развивать беспилотный транспорт 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор ООО «Яндекс» Елена Бунина, генеральный директор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергей Гайсин, президент ООО «УК „Группа ГАЗ“ Вадим Сорокин и заместитель генерального директора— директор по развитию ПАО „КАМАЗ“ Ирек Гумеров подписали соглашение о сотрудничестве в области развития и внедрения беспилотного транспорта в Москве. Подписание состоялось на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) — 2018 в парке „Зарядье“.
»Москва является одним из лидеров развития транспорта. За последние создали новые высокотехнологичные образцы электропоездов, трамваев, электробусов. В городе работает электронная транспортная система, новые технологии внедряются в транспортную систему Москвы, и ее будущее без новаций невозможно. Сегодня мы подписываем соглашение о беспилотном транспорте в Москве. Я благодарен своим коллегам, которые активно работают по новыми образцами транспорта, прорывными технологическими решениями. Город со своей стороны сделают все возможное, чтобы такие инновации внедрялись в Москве не в последнюю очередь, чтобы мы были лидерами в этой технологии», — сказал С. Собянин.
Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходит 17-22 июля в столичном парке «Зарядье». Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.
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