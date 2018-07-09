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Дептранс пригласил москвичей отметить «День московского транспорта» вместе
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Дептранс пригласил москвичей отметить «День московского транспорта» вместе 

Москва меняется 5 часов назад
Фото: Москва меняется
Департамент транспорта Москвы пригласил горожан и гостей столицы вместе отметить «День транспорта Москвы», который состоится 14 июля. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter Дептранса.
Дорогие наши все! Приглашаем отпраздновать День московского транспорта вместе с нами 14 июля на ВДНХ, Парке Победы и в парке «Сокольники»
Подробнее тут:
https://t.co/wZYPYyKwVG
— Московский транспорт (@DtRoad)
July 9, 2018
Отмечается, что празднования состоятся в Парке Победы на Поклонной горе, Сокольниках и ВДНХ, а также на улицах города. По предварительным оценкам, в разных мероприятиях может принять участие около 100 тыс. человек.
Сообщение Дептранс пригласил москвичей отметить «День московского транспорта» вместе появились сначала на Москва Меняется.
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