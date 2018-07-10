Граждане проголосовали за лучший парк для отдыха у воды

Жители Даниловского района приняли участие в голосовании «Влюбиться в Москву : самые интересные места столицы. Часть 6» в понедельник, 9 июля.

Опрос посвящен интересным и запоминающимся местам столицы, где москвичи предпочитают проводить свободное от дел время. По предварительным данным, самым любимым парком для отдыха у воды у жителей Даниловского района стал Парк имени Горького, набрав 35% голосов. Менее подходящим для посиделок в жаркую погоду оказался музей-заповедник «Царицыно» с 20%.

Напомним, что на сайте «Активный Гражданин» уже прошли подобные «выборы», где москвичи голосовали за объекты культурного достояния, зоны проведения досуга и многое другое. Большинство опросов еще продолжают действовать, поэтому все желающие могут выразить свое мнение, относительно интересных мест столицы.