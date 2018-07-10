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Граждане проголосовали за лучший парк для отдыха у воды
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Граждане проголосовали за лучший парк для отдыха у воды 

Управа Даниловского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Даниловский вестник
Жители Даниловского района приняли участие в голосовании «Влюбиться в Москву: самые интересные места столицы. Часть 6» в понедельник, 9 июля.
Опрос посвящен интересным и запоминающимся местам столицы, где москвичи предпочитают проводить свободное от дел время. По предварительным данным, самым любимым парком для отдыха у воды у жителей Даниловского района стал Парк имени Горького, набрав 35% голосов. Менее подходящим для посиделок в жаркую погоду оказался музей-заповедник «Царицыно» с 20%.
Напомним, что на сайте «Активный Гражданин» уже прошли подобные «выборы», где москвичи голосовали за объекты культурного достояния, зоны проведения досуга и многое другое. Большинство опросов еще продолжают действовать, поэтому все желающие могут выразить свое мнение, относительно интересных мест столицы.
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