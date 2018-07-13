В День города Твери будут перекрыты улицы и поменяются маршруты общественного транспорта

14 и 15 июля на время подготовки и проведения праздничных мероприятий Дня города — 2018 в Твери будут прекращены движение и парковка транспорта на отдельных участках улиц. Кроме того, 15 июля будут изменены маршруты общественного транспорта, а по окончании праздника в центр города будут поданы дополнительные автобусы и троллейбусы.

Движение и парковка транспорта прекращаются:

— на Театральной площади и Театральном проезде — до 14 часов 16 июля

— по Свободному переулку от дома 20 до улицы Советской — с 10 часов 14 июля до 2 часов ночи 16 июля;

— по набережной Степана Разина и улице Вольного Новгорода от Свободного переулка до Тверского проспекта — с 1 часа ночи 15 июля до 2 часов ночи 16 июля;

— по Свободному переулку от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина — с 1 часа ночи 15 июля до 2 часов ночи 16 июля;

— по улице Ивана Седых — с 1 часа ночи 15 июля до 2 часов ночи 16 июля;

— по улице Советской от Тверского проспекта до Волжского проезда — с 1 часа 15 июля до 2 часов 16 июля;

— по Новому Волжскому мосту — с 14 часов 15 июля до 1 часа 16 июля;

— по Тверскому проспекту от улицы Советской до Нового Волжского моста — с 14 часов 15 июля до 1 часа 16 июля;

— по Комсомольскому проспекту от улицы Горького до Нового Волжского моста — с 14 часов 15 июля до 1 часа 16 июля;

— по набережной Степана Разина от улицы Трехсвятской до Тверского проспекта — с 14 часов 15 июля до 1 часа 16 июля;

— по улице Вольного Новгорода от улицы Трехсвятской до Тверского проспекта — с 14 часов 15 июля до 1 часа 16 июля;

— по улице Вольного Новгорода в пределах Советской площади — с 10:30 до 11:30 15 июля.

Парковка транспорта прекращается с 6 часов 15 июля до 0:15 16 июля:

— по улице Новоторжской от Свободного переулка до улицы Ивана Седых;

— по Комсомольскому проспекту от улицы Горького до Нового Волжского моста;

— по Тверскому проспекту от бульвара Радищева до Нового Волжского моста;

— по набережной Афанасия Никитина от Комсомольского проспекта до Речного вокзала.

Движение общественного транспорта будет осуществляться следующим образом:

Трамвай — до 12 часов 15 июля.

Троллейбус — по всем маршрутам без изменений в течение всего дня.

Автобус №1 — в течение дня без изменений.

Автобус №20 — в течение всего дня по улице Односторонней, Беляковскому переулку, улице Брагина (в обратном направлении —

Тьмацкому проезду, улице Бебеля), Тверской площади, улице Новоторжской и далее по маршруту.

Автобус №21 — в течение всего дня по улице Односторонней, Беляковскому переулку, улице Брагина (в обратном направлении —

Тьмацкому проезду, улице Бебеля), Тверской площади, улице Новоторжской и далее по маршруту.

Автобус №36 — до 14 часов без изменений, после 14 часов — через Восточный мост по схеме: Тверской проспект, улица Новоторжская, улица Советская, Смоленский переулок, улица Вагжанова, Восточный мост, улица Маяковского, улица Туполева и далее по маршруту.

Автобус №41 — до 14 часов без изменений, после 14 часов — через площадь Гагарина, улицу Вагжанова, Восточный мост, улицу Маяковского, улицу Туполева, Речной вокзал, улицу Горького и далее по маршруту.

Автобус №104 — до 14 часов без изменений, после 14 часов — отправляется по маршруту от Речного вокзала.

Автобус №154 — в течение всего дня по проспекту Калинина, улице Софьи Перовской, Волжскому проезду, Старому мосту, набережной Афанасия Никитина и далее по маршруту.

Движение коммерческих автобусных маршрутов после 14 часов будет организовано следующим образом:

— от остановки Речной вокзал — №№ 6, 14, 51, 204, 205, 208, 228;

— от остановки Тверская площадь — №№ 6, 14, 222;

— от остановки Тверской проспект — №№ 51, 204, 205, 208, 228 Автобусы маршрутов № 7, № 12 и № 9 будут осуществлять движение через Старый мост. Маршрут № 55 будет осуществлять движение через Восточный мост (ул. Орджоникидзе — пл. Гагарина — Восточный мост — ул. Туполева). Движение автобусных маршрутов № 24 и № 211 будет перенесено с ул. Советской и ул. Софьи Перовской на ул. Новоторжскую и ул. Бебеля (ул. Брагина). Маршруты №№ 2, 10, 19, 27, 33К, 35, 207 будут осуществлять движение без изменения схемы движения.

По окончании праздника в центр города будут поданы автобусы и троллейбусы, следующие в различные районы Твери.

Маршруты движения троллейбусов: Тверская площадь — Первомайский (3 машины), Тверская площадь — Южный (5 машин), площадь Мира — Центросвар (2 машины).

Маршруты движения автобусов: Тверская площадь — ж/д вокзал — ЦРБ (2 машины), площадь Победы — Мигалово (4 машины), Тверская площадь — Мамулино (1 машина), Тверская площадь — б-р Цанова — Глобус (1 машина), Тверская площадь — Химинститут (1 машина), Речной вокзал — Сахарово (2 машины), Речной вокзал — Центросвар (2 машины).