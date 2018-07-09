Перед празднованием Дня города в Твери перекроют движение на нескольких улицах

15 июля в Твери несколько улиц будут перекрыты для движения транспорта, на некоторых из них движение и парковку ограничат заранее, еще во время подготовки к празднику, сообщают в пресс-службе администрации Твери.

Театральная площадь и Театральный проезд будут перекрыты для проезда и парковки на всех видах транспорта, кроме задействованного в подготовке к торжествам, с 22 часов 10 июля и до 14 часов 16 июля.

Накануне Дня города, 14 июля, остановят движение и запретят парковку до 2 часов ночи 16 июля на:

набережной Степана Разина и улице Вольного Новгорода (на участке от Свободного переулка до Тверского проспекта);

Свободном переулке (на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина);

улице Ивана Седых.

С 1 часа ночи 15 июля до 2 часов 16 июля будет перекрыт участок улицы Советской от Тверского проспекта до Волжского проезда.

С 14:00 15 июля до 1:00 16 июля будут закрыты для проезда и парковки:

Новый Волжский мост;

Тверской проспект (на участке от улицы Советской до Нового Волжского моста);

Комсомольский проспект (на участке от улицы Горького до Нового Волжского моста);

набережная Степана Разина (на участке от улицы Трехсвятской до Тверского проспекта);

улица Вольного Новгорода (на участке от улицы Трехсвятской до Тверского проспекта).

С 6 часов 15 июля до 0:15 16 июля вводится запрет на парковку на следующих участках:

по улице Новоторжской (на участке от Свободного переулка до улицы Ивана Седых);

по Комсомольскому проспекту (на участке от улицы Горького до Нового Волжского моста;

по Тверскому проспекту (на участке от бульвара Радищева до Нового Волжского моста);

по набережной Афанасия Никитина (от Комсомольского проспекта до Речного вокзала).

Для организации объездов перекрытых участков будут установлены временные знаки дорожного движения.

Администрация города Твери рекомендовала руководителям транспортных организаций и предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки, продлить работу общественного транспорта до 2 часов ночи 16 июля. А кроме того временно изменить схемы движения.

Жителям же и гостям Твери в дни празднования администрация советует по возможности воздержаться от использования личного автотранспорта, в особенности в центральной части города.