У «Сокольников» появятся бабушка и дедушка

У парка «Сокольники» появятся официальные бабушка и дедушка

В рамках проекта "Московское долголетие" для представителей старшего поколения в парке организуют "Бабушка-фест" и "Дедушка-пати", а также разнообразные конкурсы и мастер-классы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Поучаствовать в мероприятиях "Бабушка-фест" москвичи смогут по субботам. В программе − уроки танцев под баян и творческие мастер-классы по вязанию. Устроившись на удобных пуфиках в Саду астрономов, посетители попробуют свои силы в скоростном вязании носков, шарфов и квадратиков для лоскутных одеял. Затем все вещи передадут в центр содействия семейному воспитанию "Радуга".

В августе в "Сокольниках" состоится турнир по скоростному вязанию и конкурс красоты среди бабушек. Конкурсанткам предложат выполнить ряд творческих заданий, а победительнице присвоят почетное звание бабушки года парка "Сокольники".

Если субботы в парке решили посвятить досугу бабушек, то воскресенья достанутся дедушкам. Всех гостей "Дедушка-пати" пригласят на танцевальные занятия и мастер-классы по выжиганию на разделочных досках. Чтобы стать дедушкой года, нужно будет показать свои умения в конкурсах по забиванию гвоздей, скоростной сборке табуретки и выжиганию на досках.

Проект "Московское долголетие" запустили в столице в этом году. Теперь москвичи старшего поколения могут бесплатно посещать образовательные, творческие и спортивные занятия в своем районе. В программу также планируют включить экскурсии по природным и культурным достопримечательностям столицы.