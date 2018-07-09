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У «Сокольников» появятся бабушка и дедушка
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У парка «Сокольники» появятся официальные бабушка и дедушка 

Москва24 5 часов назад
Фото: ТАСС
В рамках проекта "Московское долголетие" для представителей старшего поколения в парке организуют "Бабушка-фест" и "Дедушка-пати", а также разнообразные конкурсы и мастер-классы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Поучаствовать в мероприятиях "Бабушка-фест" москвичи смогут по субботам. В программе − уроки танцев под баян и творческие мастер-классы по вязанию. Устроившись на удобных пуфиках в Саду астрономов, посетители попробуют свои силы в скоростном вязании носков, шарфов и квадратиков для лоскутных одеял. Затем все вещи передадут в центр содействия семейному воспитанию "Радуга".
В августе в "Сокольниках" состоится турнир по скоростному вязанию и конкурс красоты среди бабушек. Конкурсанткам предложат выполнить ряд творческих заданий, а победительнице присвоят почетное звание бабушки года парка "Сокольники".
Если субботы в парке решили посвятить досугу бабушек, то воскресенья достанутся дедушкам. Всех гостей "Дедушка-пати" пригласят на танцевальные занятия и мастер-классы по выжиганию на разделочных досках. Чтобы стать дедушкой года, нужно будет показать свои умения в конкурсах по забиванию гвоздей, скоростной сборке табуретки и выжиганию на досках.
Проект "Московское долголетие" запустили в столице в этом году. Теперь москвичи старшего поколения могут бесплатно посещать образовательные, творческие и спортивные занятия в своем районе. В программу также планируют включить экскурсии по природным и культурным достопримечательностям столицы.
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