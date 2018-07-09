В ЮЗАО на аукционах выставят почти 50 объектов для бизнеса

На торги в столице выставят объекты площадью от 20 до одной тысячи квадратных метров. Почти все из них располагаются на первых этажах жилых домов. На Юго-Западе Москвы на аукционах разыграют 47 лотов, сообщает газета «Москва За Калужской заставой».

Как сообщает пресс-служба столичного Департамента по конкурентной политике, особой популярностью у предпринимателей пользуются объекты площадью от 150 квадратных метров. С полным перечнем таких лотов можно будет ознакомиться на инвестиционном портале Москвы в разделе «Аренда недвижимости».