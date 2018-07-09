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В ЮЗАО на аукционах выставят почти 50 объектов для бизнеса
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В ЮЗАО на аукционах выставят почти 50 объектов для бизнеса 

Управа района Ясенево 4 часа назад
Фото: Управа района Ясенево
На торги в столице выставят объекты площадью от 20 до одной тысячи квадратных метров. Почти все из них располагаются на первых этажах жилых домов. На Юго-Западе Москвы на аукционах разыграют 47 лотов, сообщает газета «Москва За Калужской заставой».
Как сообщает пресс-служба столичного Департамента по конкурентной политике, особой популярностью у предпринимателей пользуются объекты площадью от 150 квадратных метров. С полным перечнем таких лотов можно будет ознакомиться на инвестиционном портале Москвы в разделе «Аренда недвижимости».
«Стартовая цена одного квадратного метра в Центральном административном округе составляет 10 тысяч рублей, в других округах средняя цена аренды на старте — 4,8 тысячи рублей за «квадрат», — добавил руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
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