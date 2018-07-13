Ещё
Украшенный светодиодными огнями трамвай запустят в столице в честь Дня московского транспорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украшенный светодиодными огнями трамвай запустят в столице в честь Дня московского транспорта 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: Mos.ru
«Ко Дню московского транспорта, который пройдет в субботу, в столице запустят трамвай, украшенный светодиодными огнями. Он будет курсировать по маршруту №39 от станции метро „Университет“ до Чистых прудов», — говорится в сообщении.
Генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов уточнил, что москвичи и гости города смогут увидеть праздничный трамвай с пятницы по воскресенье с 17:00 до 2:00. «Уверен, его появление на улицах столицы подчеркнет атмосферу Дня московского транспорта. Добавлю, что 39-й маршрут популярен у горожан и туристов — это одно из „экскурсионных“ направлений, трамвай проезжает по живописным улицам среди городских достопримечательностей», — рассказал он.
В пресс-службе отметили, что маршрут №39 пролегает по Бульварному кольцу, проходит мимо множества старинных домов и усадеб исторического центра столицы. Из окон трамвая можно увидеть Свято-Данилов и Донской монастыри, районы застройки середины ХХ века на Ленинском и Ломоносовском проспектах.
«Мосгортранс регулярно выпускает на городские маршруты тематические трамваи. Традиционно во время зимних каникул москвичей радует новогодний транспорт. Кроме того, в этом году Совет молодежи предприятия поздравил пассажиров с Днем всех влюбленных, украсив трамвай яркими стикерами в форме сердец», — напомнили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Станцию «Беломорская» Замоскворецкой линии метро могут открыть в декабре Роспотребнадзор временно запретил купание в трех зонах отдыха Москвы С.Собянин: Аспиранты с 1 сентября получат льготы на проезд в общественном транспорте Москвы
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место33
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»210
В СССР за такое убивали154
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина336
Путевки в Турцию отдают почти даром91
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение