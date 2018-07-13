Украшенный светодиодными огнями трамвай запустят в столице в честь Дня московского транспорта

«Ко Дню московского транспорта, который пройдет в субботу, в столице запустят трамвай, украшенный светодиодными огнями. Он будет курсировать по маршруту №39 от станции метро „Университет“ до Чистых прудов», — говорится в сообщении.

Генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов уточнил, что москвичи и гости города смогут увидеть праздничный трамвай с пятницы по воскресенье с 17:00 до 2:00. «Уверен, его появление на улицах столицы подчеркнет атмосферу Дня московского транспорта. Добавлю, что 39-й маршрут популярен у горожан и туристов — это одно из „экскурсионных“ направлений, трамвай проезжает по живописным улицам среди городских достопримечательностей», — рассказал он.

В пресс-службе отметили, что маршрут №39 пролегает по Бульварному кольцу, проходит мимо множества старинных домов и усадеб исторического центра столицы. Из окон трамвая можно увидеть Свято-Данилов и Донской монастыри, районы застройки середины ХХ века на Ленинском и Ломоносовском проспектах.

«Мосгортранс регулярно выпускает на городские маршруты тематические трамваи. Традиционно во время зимних каникул москвичей радует новогодний транспорт. Кроме того, в этом году Совет молодежи предприятия поздравил пассажиров с Днем всех влюбленных, украсив трамвай яркими стикерами в форме сердец», — напомнили в пресс-службе.