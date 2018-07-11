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Трамваи «Витязь-М» в Москве перевозят более 1 млн пассажиров каждую неделю
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Трамваи «Витязь-М» в Москве перевозят более 1 млн пассажиров каждую неделю 

Агентство «Москва» 11 июля 2018
Фото: РИАМО
Более 1 млн пассажиров каждую неделю пользуются низкопольными трамваями «Витязь-М» в столице, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». «Низкопольные трамваи „Витязь-М“ каждую неделю перевозят более 1 млн пассажиров. Новые вагоны курсируют по маршрутам на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что трехсекционные трамваи «Витязь-М» впервые вышли на московские улицы в марте прошлого года. К концу следующего года их число достигнет 300 вагонов.
«Новые вагоны завоевали большую популярность среди жителей города. Ежедневно почти 200 тыс. москвичей выбирают трамваи нового поколения для поездок за их удобство и надежность: транспорт оснащен самым современным оборудованием и полностью адаптирован для комфортного проезда пассажиров, в том числе маломобильных. Сегодня на столичных маршрутах работают более 180 таких трамваев», — приводятся в сообщении слова главного инженера ГУП «Мосгортранс» Павла Хмелева.
В пресс-службе добавили, что в столицу начали поступать трамваи «Витязь-М» с обновленным салоном. В новой модификации увеличили количество сидячих мест, а также добавили еще одну накопительную площадку, где можно разместить велосипед или детскую коляску.
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