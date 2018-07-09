Сенатор оценил развитие столичной транспортной инфраструктуры 

Столичные власти уделяют повышенное внимание благоустройству города.
Столица России с каждым годом становится все лучше и красивее. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Особенно сенатор отметил развитие транспортной инфраструктуры Москвы.
— В скором времени метро дойдет до «Внуково». Это здорово. Не сомневаюсь, что с течением времени на метро можно будет добраться до «Шереметьево» и «Домодедово». Развитие системы городского транспорта требует системности и последовательности, что мы, собственно, и наблюдаем в настоящий момент, — рассказал Сергей Цеков в интервью ФАН.
Он также отметил чистоту города не только на центральных улицах, но и на окраине.