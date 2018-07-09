Сенатор оценил развитие столичной транспортной инфраструктуры

Особенно сенатор отметил развитие транспортной инфраструктуры Москвы.

— В скором времени метро дойдет до «Внуково» . Это здорово. Не сомневаюсь, что с течением времени на метро можно будет добраться до «Шереметьево» «Домодедово» . Развитие системы городского транспорта требует системности и последовательности, что мы, собственно, и наблюдаем в настоящий момент, — рассказал Сергей Цеков в интервью ФАН.

Он также отметил чистоту города не только на центральных улицах, но и на окраине.