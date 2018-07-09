Школу с футбольным полем откроют в Солнцеве к осени

Общеобразовательную школу на 550 учеников с футбольным полем строят в Солнцеве. Дети начнут учиться в ней осенью, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Здание возведут на пересечении улиц Волынская и Авиаторов. Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов , около учреждения появится футбольное поле со спортивными площадками. Последние получат безопасное резиновое покрытие.

"Возможно, именно здесь вырастут будущие чемпионы FIFA. Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, Москва комплексно развивает каждый район: строится жилье, а параллельно — транспортная и социальная инфраструктура", — подчеркнул Кузнецов.

Внутри школу разделят на несколько функциональных зон. Кроме обычных классов, там предусмотрены компьютерно-лингвистическая лаборатория, кабинеты по естественным наукам с помещениями лаборантских и практикумов, мастерские по обучению основам домоводства и обработки дерева. Для ребят сделают большой спортивный зал, библиотеку, медицинские кабинеты, помещения для групп продленного дня, актовый зал. А по периметру здания высадят газон и организуют проезды для пожарной техники.

В Некрасовке к 1 сентября в эксплуатацию введут школу на 1,1 тысячи мест. Первый этаж отвели под учебные классы, игровые комнаты для группы продленного дня, административные помещения. Там также будут находиться кабинет химии с лаборантской, спортивный блок с хореографическим залом и столовая.

На втором этаже школы разместят кабинет ИЗО, мобильный актовый зал с кладовыми для костюмов, декораций и музыкальных инструментов, большой спортзал. Третий этаж займут кабинеты иностранного языка и информатики, помещение для занятий музыкой и фотокиностудия. На четвертом расположатся кабинеты для учеников старших классов, библиотека и интернет-клуб.

До конца когда в Москве ввести в эксплуатацию собираются 21 образовательное учреждение. Это 12 детских садов и девять школ, четыре из которых — начальные.