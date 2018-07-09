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Новую магистраль на севере Москвы запустят осенью
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Новую магистраль на севере Москвы запустят осенью 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Движение по участку Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе планируется запустить этой осенью. Об этом представителям СМИ рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Запуск участка позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на Ленинградское, Дмитровское и Коровинское шоссе, а также Большую Академическую улицу и всю северную часть МКАД, — сообщил Хуснуллин.
Чиновник пояснил, что после открытия нового участка СВХ улучшатся транспортные условия в районах Головинский, Коптево и Тимирязевский. (ео)
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