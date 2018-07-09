Новую магистраль на севере Москвы запустят осенью

Движение по участку Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе планируется запустить этой осенью. Об этом представителям СМИ рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

— Запуск участка позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на Ленинградское, Дмитровское и Коровинское шоссе, а также Большую Академическую улицу и всю северную часть МКАД, — сообщил Хуснуллин.

Чиновник пояснил, что после открытия нового участка СВХ улучшатся транспортные условия в районах Головинский, Коптево и Тимирязевский. (ео)