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Человеческие органы из цветов покажут москвичам
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Человеческие органы из цветов покажут москвичам 

Мослента 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Эковыставка с движущимися органами человеческого тела из цветов откроется в «Аптекарском огороде» 12 июля. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова, передает агентство «Москва».
«Посетители увидят ритмично бьющееся сердце, череп с шевелящейся травой, раздуваемые электромеханическим способом легкие и еще четыре оригинальные кинетические скульптуры, напоминающие по форме внутренние органы человеческого тела», — рассказала она.
Выставка «Обновление» пройдет в рамках Международного фестиваля современного искусства, экологии и науки ARS HORTUS. Ее автором стала художница Анастасия Дубач. Для арт-объектов она использовала, в основном, природные материалы: кору деревьев, ветки, цветы, глину, траву и мох. По словам Архиповой, в центре внимания мероприятия — окружающая среда, забота о ней, взаимосвязь элементов в мире и баланс между одушевленным и неодушевленным.
В июне в «Аптекарском огороде» появились плавучие сады для рыб и городской сад для пчел. Сад для пчел — это цветник с медоносными растениями, а плавучий сад для рыб — воздушные аквариумы, вода которых держится благодаря атмосферному давлению, и плавучие острова с водными и прибрежными растениями.
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