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В столице появилось новое здание посольства Швейцарии
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В столице появилось новое здание посольства Швейцарии 

Москва24 4 часа назад
Фото: Москва24
В Басманном районе столицы закончилось строительство нового здания посольства Швейцарии. Об этом передает официальный сайт мэра Москвы.
Новое здание появилось на территории действующего швейцарского посольства по адресу: переулок Огородная слобода, дом 2/5.
"Все нарушения благополучно устранены, и застройщик готовит документы для ввода сооружения в эксплуатацию. Планируемый срок сдачи объекта — третий квартал этого года", — рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Площадь нового трехэтажного здания составила 6,2 тысяч квадратных метров.
Ранее в Замоскворецком районе столицы завершилось обновление фасадов театрального музея имени Бахрушина. Работы по реставрации длились в течение двух лет.
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