Власти Москвы передали участок площадью 0,5 га на ул. Илимская под строительства жилья для реновации

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), передала участок площадью 0,5 га под строительства жилья по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста. «Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , на заседании 12 июля 2018 г. согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: ул. Илимская, вл. 1-3 (СВАО) для нового строительства. Согласно проекту, для указанного участка площадью 0,5 га предлагается установить в качестве основного вида разрешенного использования «размещение жилых домов, обустройство детских и спортивных площадок, паркингов, благоустройство и озеленение», — сообщили в пресс-службе. «Это позволит построить на данном участке дом по программе реновации, который будет предназначен для переселения жителей района Лианозово», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева В пресс-службе ведомства пояснили, что площадь объекта может составить 13,7 тыс. кв м.