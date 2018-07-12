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Власти Москвы передали участок площадью 0,5 га на ул. Илимская под строительства жилья для реновации
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Власти Москвы передали участок площадью 0,5 га на ул. Илимская под строительства жилья для реновации 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), передала участок площадью 0,5 га под строительства жилья по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 12 июля 2018 г. согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: ул. Илимская, вл. 1-3 (СВАО) для нового строительства. Согласно проекту, для указанного участка площадью 0,5 га предлагается установить в качестве основного вида разрешенного использования «размещение жилых домов, обустройство детских и спортивных площадок, паркингов, благоустройство и озеленение», — сообщили в пресс-службе.
«Это позволит построить на данном участке дом по программе реновации, который будет предназначен для переселения жителей района Лианозово», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева.
В пресс-службе ведомства пояснили, что площадь объекта может составить 13,7 тыс. кв м.
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