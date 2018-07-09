На маршрутах автобусов, проходящих по району Новогиреево, сделали дополнительные остановки

По информации Мосгортранса, новые остановки введены по многочисленным просьбам пассажиров.

Автобус № 833, следующий по маршруту от железнодорожной платформы «Новогиреево» до метро «Щёлковская», теперь будет останавливаться на Перовской улице при следовании к Свободному проспекту. Остановка называется «Платформа „Новогиреево“.

Дополнительную остановку ввели и для автобусов №№ 7 и 131, следующих в сторону метро „Партизанская“. Перед конечной остановкой у метро „Партизанская“ они теперь делают останавливаются и возле станции МЦК. Остановка называется „МЦК. Станция Измайлово“. Это делает пересадку на Московское центральное кольцо для пассажиров намного удобнее.