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Сотрудники ЦОДД встретятся с москвичами
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Сотрудники ЦОДД встретятся с москвичами 

Москва24 13 часов назад
Фото: Москва24
Сотрудники Центра организации дорожного движения встретятся с жителями столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
11 июля встречи пройдут в ЮЗАО, ЮАО и ТиНАО, а 18 июля во всех остальных округах. Москвичи смогут задать интересующие вопросы координатору своего округа. С графиком встреч можно ознакомиться здесь.
Беседы с сотрудниками ЦОДД проводятся в столице с февраля текущего года. За несколько месяцев уже прошло 55 встреч, на которых горожане задали более 300 вопросов.
По просьбам жителей в столице сделали два новых пешеходных перехода, еще семь появятся в ближайшее время. На 14 участках обозначили жилую зону, на пяти улицах упорядочили парковку.
Кроме того, на одном перекрестке установили светофор, а до конца года их появится еще пять. Также благодаря обращениям москвичей изменили режим работы трех светофоров и установили камеру фотовидеофиксации.
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