В Москве строится гигантский парк аттракционов «Остров мечты». ВИДЕО

Парк общей площадью 292 тысячи квадратных метров будет поделен на три зоны: досуго-развлекательную, тематическую и подземную автостоянку. Центральным ядром станет крытый тематический парк «Остров мечты».