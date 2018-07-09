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В Москве строится гигантский парк аттракционов «Остров мечты». ВИДЕО
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В Москве строится гигантский парк аттракционов «Остров мечты». ВИДЕО 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Парк общей площадью 292 тысячи квадратных метров будет поделен на три зоны: досуго-развлекательную, тематическую и подземную автостоянку. Центральным ядром станет крытый тематический парк «Остров мечты».
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