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На площади у станции метро «Улица 1905 года» появится амфитеатр из террас
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На площади у станции метро «Улица 1905 года» появится амфитеатр из террас 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Зеленые островки с цветущими деревьями и амфитеатр из многоуровневых террас появится на площади у метро «Улица 1905 года» в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков в понедельник.
Он рассказал, что на площади проводятся работы по комплексному благоустройству, и в рамках инженерной подготовки территории уже заменили водопроводные и отремонтировали газовые сети.
"Здесь появится зеленый амфитеатр из многоуровневых террас, на которых высадят деревья, кустарники и разобьют цветники. Кроме того, «Зеленый экран», со стороны улицы 1905 года, защитит прохожих от пыли и шума. На южной стороне площади в тени деревьев и кустарников разместят лавочки. Их расположат так, чтобы не создавать помех для прохода к метро", — сказал Бирюков.
Он отметил, что также завершается устройство кабельной канализации, куда уберут около 9,5 тысячи метров воздушных проводов. В настоящий момент выполнено более 70% работ по прокладке траншей, что обеспечит безопасность и надежность использования кабельных линий и очистит небо над улицами.
Также начато мощение территории гранитной плиткой и устройство газонов. Проект предусматривает ремонт водостока с устройством 12 водосточных колодцев и 80 решеток.
Освещать обновленную территорию будут около 70 энергосберегающих фонарей, а поздней осенью на площади высадят деревья и кустарники.
Работы по благоустройству площади планируется завершить до конца этого лета.
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