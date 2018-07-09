В парке «Остров мечты» появятся зоны с персонажами известных сказок

В парке "Остров Мечты" появятся три тематические зоны, посвященные героям известных сказок. Речь идет о "Снежной королеве", "Буратино" и "Маугли".

Дизайн тематического пространства и образы героев разрабатывались в течение трех лет. К работе были привлечены более 200 российских художников и дизайнеров. Перед ними стояла задача создать новые образы всем известных литературных персонажей.

Тематическое пространство будет включать в себя кукольный театр и магазин игрушек в виде домика.

Крупнейший всесезонный парк аттракционов "Остров мечты" планируется открыть в сентябре следующего года. Парк строят в живописном районе на юге Москвы вблизи проспекта Андропова. Попасть туда можно будет по траволаторам со станции метро "Технопарк", а на машине нужно будет пересечь автомобильный мост через Москву-реку.

Ранее стало известно, что в парке поставят самые большие качели в Москве. Они смогут поднимать до 40 посетителей одновременно. Этот и другие аттракционы расположатся на территории в 100 гектаров. По прогнозам, в год крытый парк сможет принимать до 50 миллионов посетителей. В распоряжении гостей окажутся четыре десятка развлекательных зон. Будет и где погулять: на территории в 32 гектара развернется ландшафтный парк. Рядом появится парковка почти на четыре тысячи мест.