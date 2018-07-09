Как изменится площадь у метро «Улица 1905 года» в Москве

После завершения благоустройства площадь возле станции метро "Улица 1905 года" станет комфортным общественным пространством не только для прохода к метро, но и для отдыха.

"Здесь появится зеленый амфитеатр из многоуровневых террас, на которых высадят деревья, кустарники и разобьют цветники. Кроме того, "Зеленый экран", со стороны улицы 1905 года, защитит прохожих от пыли и шума. На южной стороне площади в тени деревьев и кустарников разместят лавочки. Их расположат так, чтобы не создавать помех для прохода к метро", — сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сейчас на площади уже заменили водопроводные сети и отремонтировали газовые, уточнил Петр Бирюков.

Сейчас завершается устройство кабельной канализации, куда уберут порядка 9,5 тысячи метров воздушных проводов. Так, выполнено более 70% работ по прокладке траншей. Это обеспечит безопасность и надежность использования кабельных линий, а также очистит небо над улицами.

Также начато мощение территории гранитной плиткой и устройство газонов. Проект предусматривает и ремонт водостока с устройством 12 водосточных колодцев и 80 решеток.

Освещать обновлённую территорию будет порядка 70 энергосберегающих фонарей. А поздней осенью на площади высадят деревья и кустарники.

Работы по благоустройству площади у метро "Улица 1905 года" планируется завершить до конца этого лета.