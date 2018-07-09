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«Яндекс» объявил о запуске продаж «Яндекс. Станции»
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«Яндекс» объявил о запуске продаж «Яндекс. Станции» 

RB.ru 8 часов назад
Фото: RB.ru
Приобрести первую партию колонок можно будет 10 июля с 10:00 по московскому времени в магазине и музее «Яндекса».
Представители компании рассказали, что в магазине будет действовать демонстрационная зона, где посетители смогут познакомиться с «Яндекс. Станцией»: послушать музыку, посмотреть видео, пообщаться с «Алисой».
В первый день в демонстрационной зоне будут присутствовать сотрудники компании, которые участвовали в ее создании. Они расскажут о возможностях «Станции» и ответят на вопросы, пообещали в компании.
Заметка дополняется
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