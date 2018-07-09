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Амфитеатр из многоуровневых террас с цветниками появится на площади у станции метро «Улица 1905 года»
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Амфитеатр из многоуровневых террас с цветниками появится на площади у станции метро «Улица 1905 года» 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Фото: MosDay.ru
Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. «На площади у метро „Улица 1905 года“ проводятся работы по комплексному благоустройству. В рамках инженерной подготовки территории здесь уже заменили водопроводные сети и отремонтировали газовые», — сказал П. Бирюков.
Как уточняется, завершается устройство кабельной канализации, куда уберут порядка 9,5 тыс. м воздушных проводов. К настоящему моменту выполнено более 70% работ по прокладке траншей. Также начато мощение территории гранитной плиткой и устройство газонов. Проект предусматривает ремонт водостока с устройством 12 водосточных колодцев и 80 решеток. Освещать обновленную территорию будет около 70 энергосберегающих фонарей. Поздней осенью на площади высадят деревья и кустарники.
После завершения благоустройства площадь возле станции метро станет комфортным общественным пространством, предназначенным как для прохода к метро, так и для отдыха. «Здесь появится зеленый амфитеатр из многоуровневых террас, на которых высадят деревья, кустарники и разобьют цветники. „Зеленый экран“ со стороны ул. 1905 года защитит прохожих от пыли и шума. На южной стороне площади в тени деревьев и кустарников разместят лавочки. Их расположат так, чтобы не создавать помех для прохода к метро», — подчеркнул П. Бирюков.
Работы по благоустройству площади у метро «Улица 1905 года» планируется завершить до конца этого лета.
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