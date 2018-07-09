На севере Москвы отменили крупное строительство

Строительство промышленных объектов отменили на улице Вагоноремонтная

На участке площадью 9,5 гектара планировалось создать промышленные объекты II и III класса вредности.

На улице Вагоноремонтная отменили строительство промышленных объектов.

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании одобрила прекращение реализации инвестиционного проекта по адресу: улица Вагоноремонтная, владение 10А, строение 1, 15, 16 (САО), по соглашению сторон, — сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

В ведомстве уточнили, что АО «Домостроительный комбинат №7» планировал построить на земельном участке площадью 9,5 гектара промышленные объекты II и III класса вредности.