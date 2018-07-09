Ещё
На севере Москвы отменили крупное строительство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство промышленных объектов отменили на улице Вагоноремонтная 

Вечерняя Москва 9 часов назад
Фото: Вечерняя москва
На участке площадью 9,5 гектара планировалось создать промышленные объекты II и III класса вредности.
На улице Вагоноремонтная отменили строительство промышленных объектов.
— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании одобрила прекращение реализации инвестиционного проекта по адресу: улица Вагоноремонтная, владение 10А, строение 1, 15, 16 (САО), по соглашению сторон, — сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
В ведомстве уточнили, что АО «Домостроительный комбинат №7» планировал построить на земельном участке площадью 9,5 гектара промышленные объекты II и III класса вредности.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, с просьбой внести изменения в договор аренды участка, согласно которым строительство будет отменено, обратился инвестор, передает агентство «Москва».
Вечерняя Москва: последние новости
Завершено формирование улично-дорожной сети северо-западной хорды Порядка 500 тысяч болельщиков посетили матчи группового этапа ЧМ-2018 в столице Мировой рекорд стройки метро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза196
В России отреагировали на уход Джонсона85
Борис Джонсон ушел в отставку196
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев242
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»61
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
Мужчину убили ударом ноги в центре Москвы
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение