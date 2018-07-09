Москвичи смогут оставить свой наказ кандидату в мэры Сергею Собянину

Предложения и наказы для предвыборной кампании Сергея Собянина теперь можно оставлять на его персональном сайте.

Как уже сообщалось, программа кандидата в мэры столицы формируется на основе наказов москвичей. Пожелания можно прислать на электронную почту предвыборного штаба Сергея Собянина или оставить в общественной приемной на Новом Арбате, 36. Москвичи могут рассказать, что их не устраивает или высказать пожелания по улучшению города, в том числе и волонтерам, которых сейчас можно встретить на улицах — они передадут всю информацию кандидату. А самый простой способ — открыть на сайте раздел «Наказы от жителей города». В несколько кликов здесь можно оставить предложения как для всего города, так и для конкретного района.

Кроме того, у граждан есть возможность проголосовать за наказ, который уже был оставлен ранее. Идеи разбиты на тематические блоки «Здоровье», «Транспорт», «Экология» и другие.