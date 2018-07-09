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Москвичи смогут оставить свой наказ кандидату в мэры Сергею Собянину
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Москвичи смогут оставить свой наказ кандидату в мэры Сергею Собянину 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Предложения и наказы для предвыборной кампании Сергея Собянина теперь можно оставлять на его персональном сайте.
Как уже сообщалось, программа кандидата в мэры столицы формируется на основе наказов москвичей. Пожелания можно прислать на электронную почту предвыборного штаба Сергея Собянина или оставить в общественной приемной на Новом Арбате, 36. Москвичи могут рассказать, что их не устраивает или высказать пожелания по улучшению города, в том числе и волонтерам, которых сейчас можно встретить на улицах — они передадут всю информацию кандидату. А самый простой способ — открыть на сайте раздел «Наказы от жителей города». В несколько кликов здесь можно оставить предложения как для всего города, так и для конкретного района.
Кроме того, у граждан есть возможность проголосовать за наказ, который уже был оставлен ранее. Идеи разбиты на тематические блоки «Здоровье», «Транспорт», «Экология» и другие.
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