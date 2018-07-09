Предложения для предвыборной кампании С. Собянина можно оставить на его персональном сайте 

Об этом сообщается на персональном сайте С. Собянина.
«Программа нашего кандидата формируется на основе наказов москвичей. Раньше наказ можно было прислать нам на электронную почту и оставить в нашем штабе или общественной приемной С. Собянина. Сегодня мы выходим в пикеты по сбору наказов на московские улицы, а кроме того, открыли раздел «Наказы от жителей города» прямо на сайте. Оставить наказ очень просто — это можно сделать в несколько кликов. Предложения можно оставлять как для всего города, так и для конкретного района. Лучшие из них мы обязательно воплотим в жизнь», — говорится в сообщении.
В материалах подчеркивается, что у граждан есть возможность проголосовать за наказ, который уже был оставлен ранее. Идеи разбиты на тематические блоки «Здоровье», «Транспорт», «Экология» и другие.
«Выбирайте те предложения, которые кажутся вам достойными реализации, голосуйте», — резюмируется в сообщении.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября.