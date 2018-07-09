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Предложения для предвыборной кампании С. Собянина можно оставить на его персональном сайте
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Предложения для предвыборной кампании С. Собянина можно оставить на его персональном сайте 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Об этом сообщается на персональном сайте С. Собянина.
«Программа нашего кандидата формируется на основе наказов москвичей. Раньше наказ можно было прислать нам на электронную почту и оставить в нашем штабе или общественной приемной С. Собянина. Сегодня мы выходим в пикеты по сбору наказов на московские улицы, а кроме того, открыли раздел «Наказы от жителей города» прямо на сайте. Оставить наказ очень просто — это можно сделать в несколько кликов. Предложения можно оставлять как для всего города, так и для конкретного района. Лучшие из них мы обязательно воплотим в жизнь», — говорится в сообщении.
В материалах подчеркивается, что у граждан есть возможность проголосовать за наказ, который уже был оставлен ранее. Идеи разбиты на тематические блоки «Здоровье», «Транспорт», «Экология» и другие.
«Выбирайте те предложения, которые кажутся вам достойными реализации, голосуйте», — резюмируется в сообщении.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября.
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