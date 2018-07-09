Посещения в реанимациях сделали круглосуточными

В Москве отделения реанимации открыли для круглосуточных посещений

Отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) открыли для круглосуточного посещения во всех московских больницах, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в понедельник.

Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, разрешающий членам семьи посещать пациентов, находящихся в реанимации.

"Для успеха лечения большое значение имеет поддержка родных и близких. Теперь посещения больного в отделении реанимации и интенсивной терапии стало возможным в каждой из городских больниц. Порядок этих посещений детально описан в памятке для родственников пациентов, которая подготовлена нашими специалистами и имеется в каждом стационаре", — сказал глава департамента Алексей Хрипун, слова которого приводят в пресс-службе.

В департаменте отметили, что посещать родственников и близких можно будет круглосуточно, однако при посещении пациентов в ОРИТ посетителям необходимо будет учитывать ряд требований. Так, навещающим стоит учесть, что отдельные манипуляции и реанимационные мероприятия не допускают присутствия посетителей, а режим работы таких отделений имеет ряд требований по тишине и чистоте, поэтому пришедшим навестить больного необходимо соблюдать требование переодеваться в специальную стерильную одежду, а также учитывать ограничение на число посетителей — не более двух человек одновременно.