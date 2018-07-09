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Кашпо с цветами украсят улицу Лубянка
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Кашпо с цветами украсят улицу Лубянка 

Управа района Мещанский города Москвы 9 часов назад
Фото: Мещанская Слобода
Улицу Лубянка планируют украсить кашпо с цветами, проинформировали 6 июля.
— Всего на улицах столицы появятся 230 тысяч растений различных сортов, — поделился Петр Бирюков, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Так, власти города планируют высадить на улицах Москвы десятки сортов ампельных цветов. Специалисты подберут растения, устойчивые к климату мегаполиса, и создадут из них объемные композиции, отметили на сайте Агентства городских новостей «Москва».
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