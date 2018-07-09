Ещё
Более 500 фотографий, посвященных Москве, представят на выставке ко Дню города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 500 фотографий, посвященных Москве, представят на выставке ко Дню города 

РИАМО 9 часов назад
Фото: РИАМО
Фотовыставка «ОБЪЕКТИВно о Москве» откроется в начале сентября в столице ко Дню города, на ней планируют представить свыше 500 уникальных снимков, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.
«Ко Дню города Москвы в «Доме на Брестской» откроется фотовыставка «ОБЪЕКТИВно о Москве», целью которой является раскрытие градостроительного облика столицы сквозь призму фотообъективов. Планируется, что на выставке будет представлено не менее 500 уникальных фотографий», — сказал руководитель департамента Сергей Левкин.
И профессиональные фотографы, и фотолюбители, а также творческие коллективы студий и редакций могут прислать свои работы в следующих жанрах: Москва праздничная (парадные и праздничные виды современной столицы), Москва динамичная (динамика во всех аспектах: транспорт, строительство, спорт, активный образ жизни), Москва комфортная (лица столицы, общественные пространства мегаполиса, преображение городской среды).
Глава департамента отметил, что по количеству фотографий нет никаких ограничений, но следует соблюсти одно условие — фотоматериалы должны быть выполнены не ранее 2016 года, чем актуальнее будут снимки, тем лучше.
Часть фотоматериалов будет экспонироваться в «Доме на Брестской», работы всех участников фотовыставки войдут в электронный каталог, который размесят в открытом доступе на официальных ресурсах информационно-аналитического центра Стройкомплекса Москвы.
«Мы преследуем простые цели: хотим привлечь внимание общественности к значимым градостроительным изменениям столицы, представить город с необычных ракурсов, показать, что мегаполис продолжает трансформироваться, а качество жизни его жителей — улучшается. Если вы разделяете наше видение, то с нетерпением ждем ваши фотоработы!» — сказал директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов.
Организатором фотовыставки «ОБЪЕКТИВно о Москве» выступает ГБУ «Мосстройинформ» («Дом на Брестской») при поддержке департамента градостроительной политики Москвы.
Заявки принимаются до 24 августа 2018 года.
День города Москвы — ежегодный общегородской праздник в Москве. Отмечается в первую или вторую субботу сентября. Основные торжества традиционно проходят на Тверской улице, Красной площади, Васильевском спуске, Поклонной горе и Воробьевых горах, народные гуляния и концерты проходят по всему городу. Завершает День города обычно праздничный салют.
РИАМО: последние новости
В столичном парке «Остров мечты» появятся тематические зоны с Буратино и Маугли Движение по двум эстакадам Северо‑Западной хорды открыли в Москве Вестибюль станции метро «Спартак» закрыли для выхода после матча Россия — Хорватия
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза197
В России отреагировали на уход Джонсона86
Борис Джонсон ушел в отставку196
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев242
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»61
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
Мужчину убили ударом ноги в центре Москвы
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение