Более 500 фотографий, посвященных Москве, представят на выставке ко Дню города

Фотовыставка «ОБЪЕКТИВно о Москве » откроется в начале сентября в столице ко Дню города, на ней планируют представить свыше 500 уникальных снимков, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Ко Дню города Москвы в «Доме на Брестской» откроется фотовыставка «ОБЪЕКТИВно о Москве», целью которой является раскрытие градостроительного облика столицы сквозь призму фотообъективов. Планируется, что на выставке будет представлено не менее 500 уникальных фотографий», — сказал руководитель департамента Сергей Левкин

И профессиональные фотографы, и фотолюбители, а также творческие коллективы студий и редакций могут прислать свои работы в следующих жанрах: Москва праздничная (парадные и праздничные виды современной столицы), Москва динамичная (динамика во всех аспектах: транспорт, строительство, спорт, активный образ жизни), Москва комфортная (лица столицы, общественные пространства мегаполиса, преображение городской среды).

Глава департамента отметил, что по количеству фотографий нет никаких ограничений, но следует соблюсти одно условие — фотоматериалы должны быть выполнены не ранее 2016 года, чем актуальнее будут снимки, тем лучше.

Часть фотоматериалов будет экспонироваться в «Доме на Брестской», работы всех участников фотовыставки войдут в электронный каталог, который размесят в открытом доступе на официальных ресурсах информационно-аналитического центра Стройкомплекса Москвы.

«Мы преследуем простые цели: хотим привлечь внимание общественности к значимым градостроительным изменениям столицы, представить город с необычных ракурсов, показать, что мегаполис продолжает трансформироваться, а качество жизни его жителей — улучшается. Если вы разделяете наше видение, то с нетерпением ждем ваши фотоработы!» — сказал директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов

Организатором фотовыставки «ОБЪЕКТИВно о Москве» выступает ГБУ «Мосстройинформ» («Дом на Брестской») при поддержке департамента градостроительной политики Москвы.

Заявки принимаются до 24 августа 2018 года.

День города Москвы — ежегодный общегородской праздник в Москве. Отмечается в первую или вторую субботу сентября. Основные торжества традиционно проходят на Тверской улице, Красной площади, Васильевском спуске, Поклонной горе и Воробьевых горах, народные гуляния и концерты проходят по всему городу. Завершает День города обычно праздничный салют.