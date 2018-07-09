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Автоматы с едой и напитками появились на станции МЦК «Владыкино»
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Автоматы с едой и напитками появились на станции МЦК «Владыкино» 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
На 19 станциях Московского центрального кольца, в том числе на станции «Владыкино», установили вендинговые автоматы. В них можно купить различные напитки, сладости и снеки. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется в материале со ссылкой на пресс-службу АО «МКЖД», всего этим летом на станциях МЦК разместили 42 вендинговых автомата. В настоящий момент все работы по их установке завершены.
Отметим, что общая площадь всех разыгранных на аукционе торговых точек составила 46 квадратных метров. (вт)
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